Come all'andata, un copione che si ripete: cori antisemiti poco prima delle 18, nella zona di Ponte Milvio, cantati da centinaia di tifosi della Lazio nei confronti dei tifosi romanisti. "Anna Frank è della Roma" il più gettonato, con saluto romano annesso.



NON E' LA PRIMA VOLTA - Non si tratta ovviamente della prima azione biancoceleste in questo senso. Lo scorso ottobre ultrà biancocelesti durante la gara di campionato contro il Cagliari affissero in Curva Sud figurine antisemite che raffiguravano Anna Frank con la maglietta della Roma.