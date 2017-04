Un ex attaccante simbolo della Lazio come Hernan Crespo non ha speso parole di elogio per il derby di Roma, che domenica alle 12.30 vedrà i biancocelesti di fronte alla Roma di Luciano Spalletti. "A questo derby c'è un approccio da provinciali", colpa dei tanti successi mancati nella storia recente delle due squadre: