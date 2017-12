Lazio-Crotone 4-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 56’ Lukaku (L), 78’ Immobile (L), 86’ Lulic (L), 89’ F. Anderson (L)



Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Patric, de Vrij, Wallace; Marusic, Parolo, Murgia (65’ Leiva), Lukaku, Milinkovic (65’ Lulic), Luis Alberto (83’ F.Anderson); Immobile. All. Inzaghi



Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi (83’ Faraoni), Ajeti, Ceccherini, Martella, Rohden, Mandragora, Barberis; Trotta, Budimir (83’ Simy), Stoian (65’ Tonev). All. Carbone.



Arbitro: Calvarese di Teramo



Ammoniti: 40’ Milinkovic (L), 68’ Ajeti (C), 74’ Budimir (C)