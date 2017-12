Scena che non si vede di consueto, quella capitata oggi allo Stadio Olimpico di Roma, dopo il lunch match della giornata pre-natalizia tra Lazio e Crotone: nel consueto saluto del post-partita tra la squadra arbitrale e i capitani delle due squadre, Marco Parolo per i capitolini e Alex Cordaz per i pitagorici, il referee designato Gianpaolo Calvarese e i suoi assistenti si sono rifiutati di accettare il gagliardetto biancoleste, come riportato da Lazio Style Channel.



COLPA DELLE POLEMICHE POST GIACOMELLI - Un episodio quantomeno curioso: l'omaggio, come consuetudine, era stato fatto recapitare nello spogliatoio degli arbitri insieme alle maglie ufficiali. Prima di lasciare lo stadio la squadra di Calvarese ha rifiutato il regalo e lo ha riconsegnato, probabilmente per colpa delle ultime polemiche, che hanno seguito il pessimo arbitraggio di Giacomelli nel match tra Lazio e Torino, che ha fortemente condizionato la partita.