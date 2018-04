La querelle Lazio-arbitri sembra godere di una tregua, ma gli strascichi continuano a far parlare opinionisti e addetti ai lavori. Durante la puntata di Tikitaka, il conduttore radiofonico di nota fede biancoceleste Giuseppe Cruciani, ha raccontato la sua opinione sulla vicenda Giacomelli-tifosi, finita dal giudice di pace: “Portare Giacomelli in tribunale è una cretinata assurda, una buffonata. So che quello che sto per dire mi farà prendere delle critiche, ma questa cosa mi fa vergognare di essere un tifoso della Lazio”