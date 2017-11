Un disastroso inizio di secondo tempo sta compromettendo il derby per la Lazio, che ha subito i gol di Diego Perotti su calcio di rigore e di Radja Nainggolan in un amen e ora vede la Roma scappare via. Non è la prima volta che la squadra di Simone Inzaghi rientra scarica dagli spogliatoi: i biancocelesti, infatti, hanno subito ben 9 gol finora nei primi 15 minuti del secondo tempo, almeno tre in più di ogni altra squadra di Serie A. All'Allianz Stadium contro la Juventus, invece, tutto andò all'inverso. Dopo il vantaggio di Douglas Costa, infatti, la doppietta di Ciro Immobile, a segno tra i minuti 47 e 54 del match, ribaltò il risultato, consentendo alla Lazio di conquistare i tre punti.