La Lazio guarda in avanti. La Coppa Italia è già passato, è già alle spalle, come il Natale. Archiviato il successo contro la Fiorentina, la Lazio si tuffa nel campionato. In palinsesto, dopo il Boxing Day, l'ultimo appuntamento di un 2017 carico di soddisfazioni. Milano come ciliegina di una torta ricca: a San Siro con l’Inter ci sarà in ballo la possibilità di riavvicinarsi al quarto posto, fare la voce grossa per i posti che contano in campionato. Dall'infermeria arriverà qualche buona notizia: ieri Immobile è stato costretto agli straordinari, nonostante la febbre alta natalizia. Inzaghi lo riavrà al 100%, a meno di clamorose ricadute, contro l'Inter sarà lui a guidare l'attacco. Sulla trequarti tornerà Luis Alberto, in difesa Wallace entra di nuovo in ballottaggio con Bastos. Ieri l'angolano è sembrato sicuro ed ha giocato un buon match, ha lanciato la sfida per la maglia da titolare. Che si riprenderà, sulla destra, Adam Marusic. Nelle prossime 36-48 ore accertamenti per Caicedo, che ieri ha abbandonato il terreno di gioco: rischia lo stiramento, ha sentito un dolore al flessore della coscia, è uscito dal terreno di gioco, le sue condizioni sono da valutare. L'unico ancora out è Di Gennaro.