Non c'è rinnovo in vista per De Vrij, e si rincorrono le voci di mercato. L’ultima indiscrezione la riporta Hitc.com: l’Everton sarebbe fortemente interessato al centrale biancoceleste per rinforzare e ringiovanire la sua difesa. Il futuro del centrale orange sarà in Premier League? La certezza resta la richiesta di Lotito, alta, che avrebbe spinto il club di Liverpool a meditare di inserire nella trattativa Rodrigo Funes Mori. Data la grossa cifra richiesta da Lotito per l’olandese – si parla di 35 milioni di euro – la società inglese starebbe pensando ad uno scambio: De Vrij per Rodrigo Funes Mori, che in passato piaceva al ds Tare. Sempre che altre big non si lancino in un'asta al rialzo.