Stefan de Vrij ha rinnovato con la Lazio? Dall'Hotel Melià filtra l'indiscrezione: come riporta Cittaceleste.it il difensore olandese avrebbe firmato un adeguamento contrattuale di 500mila euro, con 1 anno in più di contratto. Senza però nessuna certezza di permanenza nella capitale, con la maglia della Lazio.



RINNOVO E POI LONDRA - Il difensore olandese avrebbe accettato il rinnovo con in mano un accordo con un club di Premier League: il Chelsea lo avrebbe convinto, e sarebbe disposto a versare 30 milioni nelle casse biancocelesti. Il sì di de Vrij sarebbe cosa fatta: la destinazione prescelta sarebbe Londra. In questo caso Lotito incasserebbe una doppia vittoria: il rinnovo a scadenza acquisita e la cessione alla cifra desiderata. Con la possibilità di sguinzagliare il ds Tare alla ricerca del sostituto.