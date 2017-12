Ancora tempo. Stefan de Vrij doveva decidere entro Natale, avrebbe chiesto tempo ulteriore per decidere del suo destino. Il suo rinnovo, o meno, con la Lazio è sempre più un giallo: tra pochi giorni il difensore centrale olandese potrebbe trovarsi una nuova squadra, dal momento che è a scadenza. Ora però ci sta pensando, non è una scelta da prendere a cuor leggero: per questo vuole un ulteriore rinvio. Nessuna rottura definitiva, ma tempo, altro tempo. Come riporta ‘Sky Sport’, la schiera di pretedenti per il centrale diventa di ora in ora più folta, ingolosita dalle ottime prestazioni con la Lazio. La dirigenza biancoceleste, da par suo, spera in un clamoroso ripensamento. Il destino di de Vrij è ancora da scrivere, e il difensore chiede tempo, segno che la scelta non è affatto facile neppure per lui.