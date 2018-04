Stefan De Vrij, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia di Lazio- RB Salisburgo, andata dei quarti di finale di Europa League.



Queste le sue parole: "E' sempre bello quando c’è gente. Sono felice speriamo di fare bene.

Affrontiamo una squadra forte, dobbiamo essere concentrati dall’inizio. In altre partite non abbiamo iniziato bene, giochiamo in casa e sappiamo cosa ci aspetta. Secondo me siamo pronti".