Stefan de Vrij, difensore della Lazio, parla a Lazio Style Radio 89,3 dopo la cena di beneficenza organizzata da Suor Paola: "Il Napoli è forte, ma lo siamo anche noi e sarà sicuramente una bella partita quella di sabato: Mertens sta vivendo un buon momento e sarà un bel duello, affrontare compagini di livello è sempre gratificante. Sabato possiamo provare ad offrire una grande partita. È bellissimo vedere tutta questa gente che è venuta qui solo per mangiare insieme a noi: è un'esperienza fantastica non solo per loro, ma anche per noi. Sono stato più bravo di Ciro nel servire i piatti tra i tavoli questa sera. Immobile non è riuscito a portare sei portate contemporaneamente come ho fatto io! Ho esperienza nel campo, mentre Ciro sa fare solo gol. Da quando sono alla Lazio ho partecipato a numerosi eventi benefici, ma è sempre bello vedere tutti questi sorrisi ed i bambini felici: mi fa molto piacere essere qui, ho autografato molte magliette. Fa molto piacere che la mia maglia sia stata battuta all’asta ad un buon prezzo: la cifra sarà devoluta interamente in beneficenza".