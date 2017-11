Stefan de Vrij, difensore della Lazio, ha parlato cosi nel post partita del match contro il Nizza ai microfoni di Sky Sport: "Ci crediamo sempre, fino alla fine, come oggi. Oggi era una partita da 0-0 ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Vincere senza Immobile? E' importante, sappiamo tutti quanto è importante Ciro per questa squadra, ma abbiamo dimostrato che possiamo riuscire anche senza di lui. Rinnovo? E' stato un grande onore indossare la fascia di questa squadra dove mi trovo bene, ci stiamo parlando e non posso dire di più. Vincere con la Lazio? E' importante ed influenza la scelta, le ambizioni della società sono importanti. Cerco sempre di migliorarmi dove posso, dopo ogni partita la guardo due ore solo per guardarmi e dove posso migliorare. Sono cose fondamentali per la crescita, per questo divento sempre più completo. Per il rinnovo ne stiamo parlando, dovete avere ancora un po' di pazienza".