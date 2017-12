La Lazio aspetta de Vrij. Ma le speranze diminuiscono. E di molto. Il difensore centrale olandese alla cena di Natale ha nicchiato, ha eluso le domande dei cronisti, dello staff, dei compagni. Non ci sono novità, la Lazio si aspetta una risposta entro Natale, vorrebbe festeggiare con il rinnovo dell'olandese firmato. Come riporta il Corriere dello Sport, la società biancoceleste ha fatto di tutto per ottenere un rinnovo reale, non fittizio, non in vista di una futura cessione. Vorrebbe trattenerlo, ma Stefan ha voglia di calcio elitario, di provare un'esperienza in Premier o in qualche top club. L'offerta della Lazio è ottima, 3 milioni fino al 2021, ma le sue ambizioni sono altre. Il ds Tare ha delega assoluta sul suo rinnovo, in questo momento è in vacanza a Dubai. O forse sta provando l'ultima operazione diplomatica con la SEG, l'agenzia che cura gli affari del giocatore. E che vorrebbe un rinnovo di facciata, con clausola bassa, massimo 20 milioni, che consentirebbe comunque a Lotito di ottenere 3 volte tanto il prezzo d'acquisto.