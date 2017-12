de Vrij sta dicendo addio alla Lazio. E le corteggiatrici si fanno più pressanti. La sua avventura alla Lazio potrebbe concludersi a giugno, in Italia ci sono Inter e Juventus, come riporta Romatoday. L'offerta della Lazio non è bastata, Lotito era arrivato ad offrire un triennale da 2,5 milioni. L’olandese si è chiuso nel silenzio, non ha ancora comunicato la sua decisione alla società e probabilmente il suo futuro non sarà più a Roma.