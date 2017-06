Lazio, De Vrij vuole rinnovare. La novità in casa Lazio è proprio questo: ribaltando le sensazioni della vigilia, l'olandese avrebbe manifestato la volontà di prolungare il proprio contratto, come riporta Leggo. Non sarebbero arrivate offerte degne di nota, per questo l'olandese avrebbe riconsiderato la proposta biancoceleste. Nel prolungamento dovrebbe essere inserita una clausula rescissoria. La Lazio vorrebbe fissarla a 30 milioni, gli agenti a 20, probabile che le due parti si incontrino a metà strada.