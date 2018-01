Lazio, pazza idea Badelj. A centrocampo la società biancoceleste vorrebbe regalare ad Inzaghi un'alternativa a Lucas Leiva: il mister avrebbe fatto un'unica richiesta sul mercato vorrebbe un altro giocatore in mediana. Tare si muove per accontentarlo: si sta sedendo su più tavoli per operazioni in uscita, sta sondando varie opzioni.



IDEA VIOLA - Serve un mediano con caratteristiche diverse, per questo la Lazio pensa a Milan Badelj. L’idea sarebbe di prendere subito, a gennaio, il giocatore della Fiorentina, come scrive il Corriere della Sera. In questo modo il ds biancoceleste vorrebbe anticipare la folta concorrenza, compresa la Roma. Il club viola prenderebbe in considerazione l’ipotesi di cedere subito Badelj. La Lazio deve guardarsi anche dall'attacco del Milan e dalla tentazione-Siviglia: Montella vedrebbe di buon occhio l'arrivo di un giocatore che conosce piuttosto bene, e di cui conosce il valore. Il contratto di Badelj è a scadenza giugno 2018: per questo motivo sarebbe disponibile ad un prezzo low cost. Con un piccolo particolare di cui bisogna tener conto: Badelj sarebbe più favorevole all'approdo ad una squadra in Champions, e questo renderebbe la Roma irrimediabilmente favorita. Per il centrocampo è derby di mercato, e per la Lazio Badelj rischia di rimanere solo una pazza idea.