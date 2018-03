Pochi minuti al fischio d'inizio di Cagliari-Lazio. Il centrocampista dei biancocelesti Davide Di Gennaro ha parlato a Premium Sport: "Non sarà una partita semplice. Purtroppo questa è stata una settimana difficile per tutti. Anche oggi giocare non sarà semplice, ci sarà sicuramente un momento emozionante. Sarà complicato. La squadra cercherà di fare il meglio, non è stata una settimana come le altre. Cercheremo di vincere questa partita".