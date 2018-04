La polemica è dimenticata. Negli ultimi giorni tra i tifosi della Lazio e il quotidiano "Il Tempo" era scoppiata una lunga querelle. A sotterrare le asce di guerra ci pensa il resp. della comunicazione, Diaconale, a Radio Incontro Olympia: “Ci sono stati dei chiarimenti in cui ognuno ha rivendicato il proprio ruolo nel rispetto reciproco. La tifoseria della Lazio ha dato dimostrazione di serietà. Noi come società abbiamo cercato di tenere a freno e bloccare questa cosa che avrebbe potuto danneggiarci. Non c’è nessuna questione aperta adesso con Il Tempo, anzi questo è stato un modo per rafforzare i rapporti. Mi ha telefonato anche l’agente di Polizia da cui è partito il tutto. Lui mi ha confermato che non era un’affermazione, ma un’ipotesi di lavoro. La città attraverso le sue due squadre ha un’immagine internazionale che va difesa. Abbiamo tre partite e dobbiamo sostenere al massimo questo sforzo perché meritiamo la Champions. Ieri non abbiamo concretizzato le tante azioni create, ma ero convinto che avremmo portato il risultato a casa. Questa squadra mi fa stare sempre sereno. Mi dispiace molto per Ciro, so che ci teneva tanto. Gli sono davvero molto vicino perché è un bravissimo ragazzo oltre che un grande campione”.