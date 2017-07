Lazio, Azmoun seguito con interesse, ma il suo arrivo potrebbe allontanarsi. Il nuovo allenatore del Rubin Kazanm Kurban Berdyev, un ex Rostov, proprio la squadra impegnata nella qeuerelle ha parlato ai microfoni di Realnoevremya.ru: "Se Azmoun sarà dei nostri? Credo che nei prossimi giorni firmerà un contratto per restare con noi". Intanto la Lazio segue la situazione con interesse: Azmoun rimane il candidato n.1 per l'attacco della Lazio.