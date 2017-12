Emergenza in attacco in casa Lazio in vista della sfida contro l'Inter. Secondo RadioSei l'attaccante Felipe Caicedo ha subito una lesione ai flessori della coscia sinistra fra il primo e il secondo grado che rischia di tenerlo lontano dai campi per circa un mese. Nel corse dell'allenamento odierno si è invece fermato anche Cristiano Lombardi che sarà valutato nei prossimi giorni. Ciro Immobile, infine, non è al meglio, ma stringerà i denti".