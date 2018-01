La Lazio si guarda intorno sul mercato, e vuole sfoltire un po' la rosa, per aiutare chi ha trovato meno spazio a mettersi in luce. Il pres. Vigorito del Benevento ha già bussato in estate alla corte di Lotito, dopo un girone d'andata shock in negativo, i ragazzi di De Zerbi hanno cominciato a raccogliere qualche punto, che ha dato nuova linfa all'ambiente. Dopo gli arrivi di Cataldi e Lombardi in estate, nel mirino del club sarebbero finiti di nuovo in coppia: Crecco e Di Gennaro. Il classe '95 fino ad ora ha giocato col contagocce, ha bisogno di trovare più spazio. Di Gennaro ha deluso, Lotito potrebbe decidere di dirottarlo alla Salernitana, l'ex Cagliari vorrebbe rimanere in Serie A, e il Benevento potrebbe essere la soluzione ideale.