Allenamento senza De Vrij nella giornata di ieri. Affaticamento muscolare per l'olandese, bisognerà capire se sarà in grado di scendere in campo domenica contro il Pescara: altrimenti Radu potrebbe scalare al centro con Wallace e a sinistra potrebbe addirittura arrivare l'esordio per Crecco, appena rientrato dal prestito all'Avellino. Il ritorno in campo di Keita apre il ballottaggio con Lulic (provato in mediana), da confermare anche la presenza di Milinkovic: il serbo non era al top nella gara contro l'Inter (è subentrato nella ripresa), negli ultimi due allenamenti si capirà se Inzaghi lo considera recuperato e arruolabile per la sfida contro il Pescara