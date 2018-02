Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, a Formello la crisi è di casa. La strada per gli ottavi è ancora del tutto percorribile, ma ci sono piccole crepe che rischiano di travolgere la stagione biancoceleste.



MALUMORI - Come riporta Cittaceleste.it, all'interno dello spogliatoio della Lazio si rischia un altro caso Felipe Anderson. Luis Nani non sarebbe stato per nulla contento di dover uscire dal terreno di gioco, è parso visibilmente contrariato, sia al momento del cambio sia subito dopo, negli spogliatoi. Lo stesso Patric sarebbe scoppiato addirittura in lacrime dopo il 90': utilizzato pochissimo quest'anno, dopo l'ennesima esclusione dall'11 titolare avrebbe espresso tutta la sua frustrazione. Tutto materiale per il team manager Peruzzi, che dovrà gestire le ennesime situazioni delicate. O che potrebbero diventarlo.