Lavoro sul campo a Formello, a poche ore dal derby vinto contro la Roma. Inzaghi fa subito il punto della situazione: scarico per chi ha giocato, lavoro tecnico in vista del Bologna per il resto del gruppo o per chi è subentrato a partita in corso. Testa al Bologna, sfida di campionato fondamentale per mantenere una media-punti da Europa. A rischio Marchetti e Patric, oggi non si sono allenati, potrebbero dare forfait per la trasferta di domenica sera.