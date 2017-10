"Mi diverto con Inzaghi", queste le parole di uno degli uomini del momento in casa Lazio, Stefan de Vrij. Il difensore biancoceleste non ha sbagliato nulla contro la Juventus: 34 passaggi su 34, ha chiuso col 100% di realizzazione, ogni rilancio ha aiutato la squadra a ripartire. Come riporta il Corriere dello Sport, de Vrij è sempre più il regista difensivo della squadra, l'azione parte quasi sempre da lui, in maniera pulita e precisa. Sta raggiungendo standard elevatissimi, ora c'è bisogno della firma sul rinnovo.