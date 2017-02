Esame derby per i tifosi di Lazio e Roma. Ritorna, dopo tanti anni, come riporta il Corriere dello Sport, un derby in notturna. Come sempre i tifosi della Lazio e della Roma avranno punti di ritrovo separati, imponente l'apparato della sicurezza, con 900 Stewart dentro lo stadio. Non solo: sarà anche il primo Derby con le barriere abbassate. Un esame per i tifosi. Niente boom biglietti venduti: 15 tagliandi staccati dai tifosi della Lazio, 8mila da quelli della Roma.