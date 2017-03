Lazio e Sampdoria sono alla ricerca di attaccanti per diversi motivi: i biancocelesti devono cercare un vice Immobile, i bluerchiati il sostituto di Muriel, pronto a lasciare. Entrambi i club guardano in Argentina, a Buenos Aires, in casa del River Plate: Lotito vuole Alario, Ferrero Driussi. In estate ci proveranno, per portare altri due talenti argentini in Serie A.