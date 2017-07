Sono rimasti a casa. Marchetti e Djordjevic non sono stati convoncati per il ritiro di Auronzo di Cadore, come riporta il Corriere dello Sport, lavoreranno a Formello per prepararsi ad un'eventuale partenza. Il portiere biancoceleste è rimasto a casa, dovrà trovarsi un acquirente. Per quanto riguarda Filip Djordjevic, per l'attaccante la situazione è più complessa: ha un contratto "pesante", 1,8 milioni fino al 2018. Il Genoa sembra far sul serio, sembra molto vicino a portarlo a Genova, ma la situazione non è ancora del tutto definita. La Lazio lavora sul mercato per sostituirlo, per ora Olympiakos e Genoa se lo contendono.