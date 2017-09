Il medico della Lazio, il dottor Fabio Rodia, ha parlato di Wallace, difensore biancoceleste uscito per infortunio nel match contro il Milan: "Wallace ha riportato un trauma distrattivo del polpaccio sinistro a livello mediale, stiamo facendo ulteriori approfondimenti. Prima di fare una diagnosi prendiamo tutte le accortezze del caso, per questo usava le stampelle. Quando si sospetta un trauma con risentimento muscolare, si fa un primo esame e poi si ripete dopo 48 ore poiché solitamente con gli infortuni muscolari si forma un edema e bisogna stabilire l’entità del danno." E anche Inzaghi in sala stampa si è detto un po' preoccupato: "Spero non sia grave, domani lo valuteremo. Per noi sarebbe una grave perdita per le prossime 7".