65 milioni di euro: sarà questo, secondo il Corriere dello Sport, il budget record dell'era Lotito per la prossima campagna acquisti estiva della Lazio. Grazie al bilancio sano (45 milioni di utili) e ai ricavi dall'Europa League. La cifra in questione può crescere ancora in caso di qualificazione in Champions, senza considerare la variabile Milinkovic-Savic.