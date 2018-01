Allarme cartellini in casa Lazio. A Stefan Radu e Lucas Leiva, due titolarissimi di Inzaghi, basterà un solo cartellino per essere squalificati. Come sottolinea il Corriere dello Sport, entrambi sono giunti a quota 4 ammonizioni: alla prossima dovranno restare fermi per un turno. In difesa la Lazio si sente coperta: un’eventuale assenza del romeno potrebbe essere facilmente sopperita da altri elementi (Wallace è ormai tornato a pieno regime ed a breve arriverà anche Caceres). A centrocampo la coperta è corta: Di Gennaro è fermo da fine ottobre e potrebbe far ritorno tra i convocati contro la Spal, sicuramente non al top della forma. Per ora ha giocato 7 minuti in Serie A, Lotito vorrebbe girarlo alla Salernitana, ma l'ex Cagliari punta di rimanere nella Capitale per giocarsi le sue chance.