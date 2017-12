Tu chiamala se vuoi Lazio da record. La squadra di Inzaghi sembra fatta per infrangere ogni tabù, battere ogni record. Dopo aver scoperto la sua avversaria in semifinale di Coppa Italia (tocca al Milan), è già tempo di bilanci. E di un nuovo record, stavolta di gol. Questa Lazio è capace di grandi goleade: per 8 volte ha segnato 3 e più gol in campionato. Ne hanno fatto le spese lo stesso Milan, il Genoa, l'Hellas Verona, il Sassuolo, il Cagliari, il Benevento, l'Atalanta e il Crotone. Non solo, questa Lazio è nella storia: come sottolinea il Corriere dello Sport, non aveva mai segnato 43 gol nelle prime 18 giornate di Serie A (con 1 partita da recuperare). Intera stagione alla mano, i ragazzi di Inzaghi hanno segnato in 25 delle 26 gare disputate. Tu chiamala se vuoi Lazio da record: anche questo è l'ennesimo primato italiano.