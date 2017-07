Felipe Caicedo avrebbe scelto la Lazio. Dovrebbe essere lui l'attaccante in grado di affiancare Immobile, o sostituirlo, a seconda delle esigenze di Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, la punta non si sta più allenando con l'Espanyol, e ha rifiutato le offerte della neo-promossa Girona e del Lille di Bielsa. Vuole provare l'avventura italiana, la Lazio vuole chiudere per 5 milioni di euro entro giovedì, per regalare ad Inzaghi un'altra opzione davanti. Per poterlo tesserare, la Lazio dovrà cedere prima uno tra Djordjevic, Perea e Mauricio. Inzaghi sogna ancora Falcinelli, ma il Sassuolo ha sparato alto: 20 milioni.