Felipe Anderson partirà titolare contro la Dinamo Kiev, dopo un avvio di stagione incerto si sta ritagliando spazio e sta trovando convinzione. Suo l'assist per Immobile che ha innescato il super gol del pareggio contro il Cagliari, suo lo spunto che ha regalato a Nani sul piatto d'argento un pallone d'oro per pareggiare.



FAMIGLIA E PAZIENZA - Felipe ha avuto pazienza, sta scalando le gerarchie. Ai microfoni di Lance.br ha ripercorso la sua stagione: “Ho giocato davvero poco nella prima parte di stagione a causa di un dolore che avvertivo, solo dopo ho scoperto che avevo una lesione alla coscia sinistra durante la preparazione ad Auronzo. Da quel momento in poi, l’attenzione si è concentrata sul lavorare in modo da tornare solo al 100% delle mie capacità fisiche. Ci è voluto un po’, è stato un momento in cui dovevo avere molta pazienza e dedizione, ma grazie a Dio è passato. La ringrazio molto per il sostegno che ho ricevuto da tutti, in particolare dalla mia famiglia e dai miei due fratelli, Julianderson e Juliana, che si sono sempre dedicati ad aiutarmi in tutti gli aspetti. Dedico questo bel momento che sto passando di nuovo a tutte quelle persone che fanno parte della mia vita e si preoccupano per me. Penso che questa buona fase abbia molto a che fare con questo problema di non avere più limiti a fare ciò che voglio sul campo. Questo è fondamentale”.