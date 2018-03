Felipe Anderson, esterno offensivo della Lazio, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul campo della Dinamo Kiev: "Siamo stati compatti, abbiamo lavorato tanto per esserlo. Sapevamo che se non prendevamo gol potevamo far loro male, oggi siamo stati consapevoli di poter portare a casa il risultato. I giocatori più maturi ci hanno dato calma in campo. Il mister ci dà fiducia nonostante i risultati negativi, oggi abbiamo dimostrato di essere sereni. Dobbiamo pensare partita per partita, ora ci concentreremo sul campionato perché è uno dei nostri obiettivi arrivare in alto. In Europa League vogliamo arrivare più lontano possibile. Se devo avere continuità? Io ho lavorato tanto, chiunque se non gioca non trova la forma. Aspetto sempre l’opportunità per dare il mio meglio, continuo a lavorare forte".