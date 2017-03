Felipe Anderson ha parlato a Futebol no Mundo della vittoria nel derby e della stagione della Lazio: ''Sono nella classifica degli assist realizzati, ma mi dicono che sono anche in quella delle palle rubate e questo è molto gratificante. Ho fatto pochi gol finora in questa stagione, questo perché gioco laterale ed essendo molto marcato il numero delle chance diminuisce. Ma se a segnare sono gli altri va bene lo stesso, l’importante è lavorare per la squadra. Devo migliorare nella finalizzazione, perché creo molte occasioni rispetto ai gol che realizzo. Derby? È stato meraviglioso dopo quattro anni vincere un derby con questa maglia. È stata una vittoria molto importante soprattutto perché in una semifinale di andata di coppa. Abbiamo vinto il primo round, ma ora c’è il ritorno, non siamo ancora passati e dobbiamo rimanere concentrati perché sarà una sfida difficilissima. Dovremo giocare in modo intelligente, amministrando il risultato e cercando di approfittare dei contrattacchi. Nazionale? Tite mi ha visto alle Olimpiadi, so che devo fare di più per meritarmi la nazionale. Sono tranquillo, penso solo a fare un buon finale di stagione qui alla Lazio. Se arriveranno chiamate mi farò trovare pronto''.