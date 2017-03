Felipe Anderson ha parlato a Lazio Style Channel: ''Bellissimo stare insieme ai bambini, sono sempre sinceri, felici, ti guardano bene, attenti. A loro piace questa cosa e noi siamo contenti. Quando ero piccolo ho sempre sognato di incontrare i miei giocatori preferiti; sono contento per loro che hanno questa possibilità. È una cosa speciale anche per noi. Ho cercato di impegnarmi fin da piccolo per diventare calciatore. Un segnale per loro? Per noi non è facile arrivare fin qui, servono sacrifici, serve personalità. Qualsiasi lavoro faranno, dovranno essere bravi. A Formello siamo in pochi, ci divertiamo. Ogni allenamento devi comunque dare tutto, il resto dei compagni danno tutto con le Nazionali. Le prossime partite sono importanti, bisogna farci trovare pronti''.