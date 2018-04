Felipe Anderson, attaccante della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo il successo sul Salisburgo in Europa League: "Siamo un po' arrabbiati per gli episodi però non possiamo farci influenzare in campo perchè quando giochiamo palla a terra sappiamo che siamo più forti e lo abbiamo dimostrato anche questa sera. Lavoriamo tanto. Abbiamo studiato i nostri avversari. Sappiamo che loro hanno tanta intensità ma in casa non potevamo avere un atteggiamento diverso. Il miglior Felipe Anderson è questo? Con il lavoro questa stagione potevo crescere ancora. C'è stato l'infortunio ma è passato. Ora devo stare a disposizione e quando c'è l'opportunità dimostrare di essere all'altezza. L'affetto dei tifosi? E' un uomo in più. Quando siamo entrati in campo abbiamo visto tutti che saltavamo, cantavano e ci davano il sostegno. Sono un uomo in più in campo".