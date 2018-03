Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10. Gli uomini di mister Simone Inzaghi, in particolare, hanno affrontato in una gara d’allenamento, composta da due tempi da 30 minuti, la Primavera biancoceleste. La prima squadra si è imposta per sull’Under-19 di mister Valter Bonacina per 7-0 grazie al pokerissimo di Felipe Anderson ed alle reti di Felipe Caicedo e di Luis Nani.



Procede la marcia d’avvicinamento della Prima Squadra della Capitale al prossimo impegno di Serie A TIM. I biancocelesti , in particolare, hanno chiuso il quarto giorno di preparazione al Centro Sportivo di Formello e si proiettano dunque verso la settimana di Lazio-Benevento.

Prima di tornare a lavorare in vista di quest’ultima partita del campionato italiano di massima serie, il gruppo di mister Simone Inzaghi avrà due giorni di riposo. La ripresa è quindi fissata nella giornata di martedì.