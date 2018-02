Dopo la sconfitta subita ieri sera, contro il Napoli, la Lazio è tornata oggi ad allenarsi a Formello. Simone Inzaghi ha voluto tenere a rapporto la squadra prima di iniziare la seduta differenziata: per chi ha giocato ieri, lavoro in palestra; per gli altri, esercitazioni in campo.



CASO FELIPE - Non fa parte di nessuno dei due gruppi Felipe Anderson, che anche oggi si sta allenando a parte e non dovrebbe essere convocato nemmeno per la sfida di Europa League di giovedì, contro la Steaua. La società e lo stesso Inzaghi si aspettano un passo indietro e delle scuse da parte del brasiliano, che però fin qui non sono arrivati.