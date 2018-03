Felipe Anderson, esterno offensivo della Lazio, autore di un gol e un assist nella sfida contro la Dinamo Kiev, parla a Sky Sport: "Ci dispiace, volevamo un risultato positivo. Ma non sottovalutiamo questo pareggio. Loro sono una buona squadra, gli abbiamo lasciato un po’ di spazio. Dobbiamo stare calmi e lavorare per portare a casa la qualificazione. Io provo a farmi sempre trovare pronto, quando gioco dall’inizio è diverso. Il mister sa che può contare di me, siamo cresciuti tanto. Voglio lavorare di più per farmi trovare al 100%. Le tensioni nello spogliatoio? Siamo esseri umani, ora è tutto risolto. Ci ha portato degli insegnamenti positivi, l’importante è che la squadra stia bene".