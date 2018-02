Felipe Anderson fa un passo indietro e torna in gruppo. Secondo Sky Sport, dopo il colloquio di questa mattina con Inzaghi, Peruzzi e Tare, il calciatore brasiliano ha ammesso le proprie colpe e tornerà ad allenarsi con i compagni a partire dalla sessione d'allenamento del pomeriggio. Il tecnico biancoceleste ha intenzione di convocarlo (e schierarlo a gara in corso) per la gara d'andata di Europa League in Romania contro l'FCSB di giovedì. Dopo una settimana di gelo, torna il sereno in casa Lazio: Felipe Anderson è pronto a riconquistare la fiducia dell'ambiente biancoceleste sul campo già a partire dalla trasferta di Bucarest.