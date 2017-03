Nessuno è profeta in patria, ma Inzaghi è profeta.. in casa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, stavolta a fare i complimenti a Inzaghi è Inzaghi stesso. Filippo Inzaghi, ex mister del Milan, plaude alle scelte di Simone: “Aveva ipotizzato le mosse per fermare la Roma. E’ un allenatore intelligente ed evoluto, hanno capito tutti le qualità di Simone".