Lazio-Fiorentina, in scena all'Olimpico di Roma alle 20.45, è stato il posticipo di lusso che ha chiuso la diciassettesima giornata di Serie A: i biancocelesti padroni di casa continuano la lotta per un posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League, vincendo 3-1, grazie alle reti di Keita, Biglia su rigore (concesso per un fallo su Milinkovic-Savic, sempre decisivo quando vede viola) e Radu, mentre i viola perdono ancora, dopo aver rallentato in settimana uscendo sconfitti dal recupero di Marassi contro il Genoa, e vedono allontanarsi eccessivamente la zona Europa. Non basta a Paulo Sousa la rete di Zarate, lo condanna il rigore fallito da Ilicic, il secondo in questo campionato, e la rete annullata giustamente a Sanchez, per fallo di mano. Lazio che raggiunge il Napoli a quota 34 punti, al terzo posto in coabitazione, a meno 1 dalla Roma seconda e a più 1 sul Milan quinto.



