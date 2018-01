La Lazio monitora il mercato, tra la sessione di gennaio e quella estiva, più lontana ma comunque presente nei pensieri del ds Tare. NOMI IN BALLO - Uno dei nomi sul tavolo è quello di Daniel Bessa del Verona. Come riporta il Corriere di Verona, l'agente del centrocampista dell'Hellas Verona Giovanni Branchini starebbe cercando un club che presenti un'offerta ufficiale alla società scaligera. La base d'asta è fissata: per sedere al tavolo delle trattative serviranno almeno 5-6 milioni. La Lazio ha bisogno di un centrocampista per rinforzare la mediana, Bessa potrebbe essere il nome buono. A sentire Tare, più per l'estate, ma le vie del mercato sono infinite...