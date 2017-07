Una rosa completa, abbondante e parallela: è quella degli esuberi in casa Lazio. Uno dei compiti più complicati del ds Tare sarà piazzare giocatori con minutaggio basso e scarso appeal: primo tra tutti Filip Djordjevic, che è sempre più vicino all'Olympiakos. In Grecia la moglie Jovana è già una star. Cataldi si avvia verso un nuovo prestito, come riporta il Corriere dello Sport, il Benevento fa sul serio per lui, vuole affidargli la regia. Partirà anche il difensore brasiliano Mauricio: ha molto mercato, a partire dalla Turchia, poi la Russia e Spagna. Sarà più complicato trovare una sistemazione per Kishna: valutazione e ingaggio sono alti, come per Marchetti, che Lotito non intende svendere. Ci sono da piazzare i vari Perea, Vinicius, Vargic e Morrison (in prova con il Birmingham), ma anche molti giovani: da Germoni a Filippini, passando per Oikonomidis, Prce, Minala e Tounkara.