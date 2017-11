Una questione di concentrazione. La Lazio subisce troppi gol dopo l'intervallo, come se, al secondo ingresso in campo, calasse per qualche minuto la tensione del match. E per Inzaghi scatta la riflessione. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, sono 9 i gol presi nei primi 15 minuti della ripresa. In 12 gare invece sono 14 le reti subite e delle squadre di alta classifica quella capitolina è la formazione che ha il passivo più elevato. Alla Lazio manca ancora da recuperare il match contro l'Udinese, nel frattempo ha l'occasione per migliorare queste statistiche. Nello scorso campionato dopo 12 gare la Lazio aveva subito solo 13 gol: attenzione al ritorno in campo, la Lazio non può permettersi cali di tensione.