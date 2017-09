Parola a Genny. O meglio, parola all'attore Salvatore Esposito, protagonista della serie tv "Gomorra", che ai microfoni del Corriere dello Sport racconta il suo rapporto con Immobile: “C’pienz tu cirù ai Mondiali?”. “Sono contentissimo – dice – che stia segnando così tanto. Lo sono per lui e per la nostra nazionale. Gli ho detto: 'Sarebbe stato bello se tu fossi venuto a Napoli' e lui mi ha risposto: “A Roma sto benissimo”. Io lo seguo, sta segnando tantissimo e sono contento di questo e anche che non abbia fatto gol al Napoli (risata ndr). Gli auguro veramente il meglio. Ma non posso augurargli lo scudetto. Facciamo così: gli auguro Champions e Mondiali”.