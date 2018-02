Giuseppe Rossi, attaccante del Genoa, ai box per un infortunio, fa il tifo da casa, e su Twitter, per i suoi compagni nella sfida di Roma con la Lazio. Prima esulta per il gol di Laxalt: "Daiiiiii!!!!", poi protesta per l'annullamento tramite il VAR del gol dell'uruguaiano: "Serio??", seguito da un "Ma stiamo scherzando?" dopo aver rivisto il replay. Poi, all'altro gol di Laxalt, quello decisivo, quello regolare, esulta: "ADESSO SIIIIIIII!!!! GRANDI!!!!". In campo, per il momento, non si vede, ma sui social, Pepito, è il primo tifoso del Grifone.